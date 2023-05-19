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Вслед за США новые антироссийские санкции ввела Канада

Вслед за США новые антироссийские санкции ввела Канада
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Вслед за США анироссийские санкции расширила и Канада – они коснулись Генпрокуратуры РФ, Минпросвещения России, а также некоторых российских компаний и физических лиц.

Канада расширила список антироссийских рестрикций, говорится в опубликованном сегодня документе правительства страны.

Ограничения коснулись Генпрокуратуры РФ, Минпросвещения России, "Деловой России", а также Общероссийского народного фронта, Всероссийского студенческого корпуса спасателей, АНО поддержки гуманитарных программ "Русская гуманитарная миссия", благотворительного фонда "Гольфстрим" и ООО "Никея", передает ТАСС.

Также в санкционный список попали и физические лица, в числе которых – глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, глава Росатома Алексей Лихачев, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, бывший постпред РФ при ЕС Владимир Чижов, президент "Деловой России" Павел Титов, политик и предприниматель Борис Титов, начальник Управления президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев, член совета директоров компании "Роснефть" Эдуард Худайнатов, сын заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака Алексей Козак, а также ряд депутатов Госдумы и региональных омбудсменов.

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