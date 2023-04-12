Сотни граждан Канады попали в "черный" российский список

Опубликовано: 17:39, 12 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Россия включила в перечень подсанкционных лиц еще более 300 граждан Канады, список новых членов черного списка опубликован на сайте МИД.

РФ расширяет черный список против Канады, вводя ответные санкции против нескольких сотен граждан этой страны, сообщил сегодня МИД РФ.

В ведомстве пояснили, что въехать в Россию больше не смогут 333 гражданина Канады, в том числе чиновники высокого уровня, члены парламента, политики, общественные деятели и спортсмены.

"Эта мера призвана также побудить попавших в черный список изменить свое поведение"

— МИД РФ

В общей сложности на данный момент в российский стоп-лист канадских граждан входит свыше 1,5 тыс человек.

Новые санкции Канады против России

Канадская сторона ввела новые антироссийские рестрикции накануне. По словам премьер-министра, под ограничениями оказались 14 человек и 34 юрлица. Кроме того, теперь ограничения распространяются и на девять организаций, которые Оттава считает связанными с Беларусью.