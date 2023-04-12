Сотни граждан Канады попали в "черный" российский список

РФ расширяет черный список против Канады, вводя ответные санкции против нескольких сотен граждан этой страны, сообщил сегодня МИД РФ.
В ведомстве пояснили, что въехать в Россию больше не смогут 333 гражданина Канады, в том числе чиновники высокого уровня, члены парламента, политики, общественные деятели и спортсмены.
"Эта мера призвана также побудить попавших в черный список изменить свое поведение"
— МИД РФ
В общей сложности на данный момент в российский стоп-лист канадских граждан входит свыше 1,5 тыс человек.
Новые санкции Канады против России
Канадская сторона ввела новые антироссийские рестрикции накануне. По словам премьер-министра, под ограничениями оказались 14 человек и 34 юрлица. Кроме того, теперь ограничения распространяются и на девять организаций, которые Оттава считает связанными с Беларусью.