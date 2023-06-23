Санкции против России: ЕС готовит 12-й пакет, не объявив 11-й

Евросоюз официально не огласил 11-й пакет антироссийских санкций, но уже приступил к разработке 12-го пакета. В Польше обещают, что будущий санкционный пакет будет широким.
В ЕС стартовала разработка 12-го пакета санкций против РФ, результаты работы по 11-му пакету пока не были объявлены.
Страны Европы на этой неделе согласовали 11 пакет, но официально его еще не приняли.
"Мы уже работаем над 12-м пакетом санкций"
– замглавы МИД Польши Петр Вавжик
В интервью агентству РАР представитель польского МИД рассказал, что новый пакет санкций планируется сделать широким. Польская сторона хотела бы включить в него экспорт алмазов из России, однако в ЕС есть противники такого ограничения - Бельгия, Нидерланды и Люксембург. Также замминистра сообщил, что в Польше надеются на то, что в рамках новых рестрикций против России может получиться убедить Италию и Грецию закрыть морские порты для российских судов.