Санкции против России: ЕС готовит 12-й пакет, не объявив 11-й

Опубликовано: 11:06, 23 июн 2023 (UTC+3 MSK)

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Евросоюз официально не огласил 11-й пакет антироссийских санкций, но уже приступил к разработке 12-го пакета. В Польше обещают, что будущий санкционный пакет будет широким.

В ЕС стартовала разработка 12-го пакета санкций против РФ, результаты работы по 11-му пакету пока не были объявлены.

Страны Европы на этой неделе согласовали 11 пакет, но официально его еще не приняли.

"Мы уже работаем над 12-м пакетом санкций"

– замглавы МИД Польши Петр Вавжик

В интервью агентству РАР представитель польского МИД рассказал, что новый пакет санкций планируется сделать широким. Польская сторона хотела бы включить в него экспорт алмазов из России, однако в ЕС есть противники такого ограничения - Бельгия, Нидерланды и Люксембург. Также замминистра сообщил, что в Польше надеются на то, что в рамках новых рестрикций против России может получиться убедить Италию и Грецию закрыть морские порты для российских судов.