Посол Германии возвращается в Россию

Дипломат вернулся в Германию для проведения консультаций в прошлый понедельник, 6 мая. Причина – кибератака на одну из партий Германии, за которой, как считают власти ФРГ, стоят российские хакеры.

Посол Германии в РФ Александр Ламбсдорф в ближайшем будущем вернется в Москву.

Соответствующую информацию подтвердило 15 мая посольство ФРГ, передает РИА Новости.

"Посол скоро вернется в Москву"

– посольство Германии

В начале прошлой недели МИД ФРГ отозвал своего посла для проведения консультаций после хакерской атаки, которая была совершена на Социал-демократическую партию Германии. Власти страны считают, что эта кибератака – дело рук российских хакеров.