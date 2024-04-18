Вестник Кавказа

Посол Германии возвращается в Россию

Посол Германии в России Александр Ламбсдорф
© Фото: сайт посольства Германии в России
Дипломат вернулся в Германию для проведения консультаций в прошлый понедельник, 6 мая. Причина – кибератака на одну из партий Германии, за которой, как считают власти ФРГ, стоят российские хакеры.

Посол Германии в РФ Александр Ламбсдорф в ближайшем будущем вернется в Москву.

Соответствующую информацию подтвердило 15 мая посольство ФРГ, передает РИА Новости.

"Посол скоро вернется в Москву"

– посольство Германии

В начале прошлой недели МИД ФРГ отозвал своего посла для проведения консультаций после хакерской атаки, которая была совершена на Социал-демократическую партию Германии. Власти страны считают, что эта кибератака – дело рук российских хакеров.

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