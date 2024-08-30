В Германии объяснили отказ закрывать посольства в России и Иране

Анналена Бербок назвала причину, по которой посольства Германии продолжают работать в РФ и Иране. Она также отметила, что ФРГ стремится возобновить работу своего посольства в КНДР.

Глава МИД Германии объяснила, почему ФРГ не будет закрывать свои посольства в России и Иране.

Анналена Бербок отметила, что Берлин заинтересован в том, чтобы напрямую получать информацию из этих стран, передает Der Spiegel.

"Чем больше разногласий с правительством или режимом, тем важнее иметь собственную картину о ситуации на месте. Вот почему мы не уехали из России. Вот почему я не закрыла посольство в Тегеране"

– глава министерства

Руководитель внешнеполитического ведомства также добавила, что именно по этой причине ФРГ пытается снова присутствовать в Северной Корее.