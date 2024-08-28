Цель визита Шольца в Астану озвучили в Казахстане

Канцлер Германии в скором времени приедет в Казахстан. Точная дата предстоящего визита пока не раскрывается.

Предстоящая поездка канцлера Германии в Астану выведет отношения двух стран на новый уровень. Такое заявление сделал замглавы МИД Казахстана.

При этом он не сказал, когда именно состоится визит Олафа Шольца.

"Предстоящий визит федерального канцлера Германии Олафа Шольца в Казахстан выведет двусторонние отношения на новый уровень и придаст дополнительный импульс укреплению существующих, а также созданию новых экономических связей"

– Алибек Куантыров

Замминистра подчеркнул, что Германия – ключевой торговый партнер республики в Евросоюзе. Он уточнил, что экономическое взаимодействие стран выходит на новый уровень.

"Нам следует еще более активизировать взаимодействие между бизнес-сообществами двух стран"

– замглавы МИД