Казахстан и США могут запустить прямые авиарейсы

Старт прямых пассажирских авиаперевозок между Астаной и Нью-Йорком может осуществиться к концу следующего года. Самолеты будут курсировать между городами минимум два раза в неделю.

Между Астаной и Нью-Йорком может появиться прямой рейс. Его запуск наметили на окончание 2025 года, рассказали в Минтрансе Казахстана.

"В штаб-квартире ИКАО в Монреале состоялись переговоры министра транспорта Казахстана Марата Карабаева с руководством Федеральной авиационной администрации США (FAA)"

- Министерство транспорта Казахстана

Именно там собеседники обсудили вопрос старт прямого сообщения по воздуху между странами, поставок самолетов и обретения слота.

Согласно планам воздушные судна будут летать между казахстанской столицей и Нью-Йорком дважды в неделю. Если маршрут окажется востребованным, то число рейсов могут увеличить.

Также в ведомстве добавили, что до 30 августа будет идти экспертиза безопасности полетов для получения первой категории, которая обязательно нужна для старта прямых рейсов с США.

Расстояние между Астаной и Нью-Йорком по воздуху - 9,2 тыс км. Пассажирам придется провести в самолете около 17 с половиной часов.