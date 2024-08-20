Казахстан и США могут запустить прямые авиарейсы

Между Астаной и Нью-Йорком может появиться прямой рейс. Его запуск наметили на окончание 2025 года, рассказали в Минтрансе Казахстана.
"В штаб-квартире ИКАО в Монреале состоялись переговоры министра транспорта Казахстана Марата Карабаева с руководством Федеральной авиационной администрации США (FAA)"
- Министерство транспорта Казахстана
Именно там собеседники обсудили вопрос старт прямого сообщения по воздуху между странами, поставок самолетов и обретения слота.
Согласно планам воздушные судна будут летать между казахстанской столицей и Нью-Йорком дважды в неделю. Если маршрут окажется востребованным, то число рейсов могут увеличить.
Также в ведомстве добавили, что до 30 августа будет идти экспертиза безопасности полетов для получения первой категории, которая обязательно нужна для старта прямых рейсов с США.
Расстояние между Астаной и Нью-Йорком по воздуху - 9,2 тыс км. Пассажирам придется провести в самолете около 17 с половиной часов.