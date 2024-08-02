Аэропорт Магас запускает рейсы на зарубежные курорты

Аэропорт Магас в Ингушетии может стать транзитным для рейсов из российских городов в Турцию, Египет и ОАЭ. Об этом заявил член Общественной палаты РФ Андрей Максимов.

Аэропорт Магас в Ингушетии может открыть направления вылетов по таким популярным туристическим направлениям как Турция, Египет и Объединенные Арабские Эмираты.

«Ингушский аэропорт обладает большим потенциалом, который можно использовать для развития международного туризма. Здесь все готово для международного сообщения»

– член Общественной палаты РФ Андрей Максимов

Отметим, что аэропорт Магас был открыт в 2015 году и стал важным транспортным узлом для Ингушетии, но его развитие сталкивается с определенными трудностями, включая недостаточный пассажиропоток и ограниченное количество регулярных рейсов. Однако транзитные рейсы могут привлечь дополнительный поток пассажиров.

Власти республики уверены, что реализация этого предложения может стать важным шагом для экономического развития региона. Транзитные рейсы увеличат поток туристов, что в свою очередь создаст новые рабочие места и поддержит бизнес, связанный с туризмом. По данным Всемирной организации туристов, развитие туристической инфраструктуры может значительно повысить уровень жизни в регионах с хорошими транспортными связями.

Кроме того, аэропорт Магас находится в стратегическом положении, что делает его идеальным для организации транзитных рейсов. Расположенный между Ставропольем, Чечней и Северной Осетией, он может обрести репутацию многофункционального транспортного узла. Это позволит не только местным жителям, но и туристам, прибывающим из других регионов, воспользоваться удобными перевозками.