Отремонтировать "Северный поток" призвали в Германии

Реконструкция поврежденного взрывом газопровода "Северный поток" – это прежде всего "вопрос здравого смысла", такое заявление сделал премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер.
Поставки российского газа "по разумным ценам" в последнее остановились, в связи с чем чиновник заявил о необходимость отремонтировать трубу: если газопровод получится снова ввести в строй, то Германия будет обеспечена газом на ближайшие пять-десять лет.
"Если не отремонтировать в ближайшее время, трубопровод будет окончательно разрушен коррозией"
– Михаэль Кречмер
Саксонский премьер обратил внимание на то, что ЧП с "Северным потоком" никак не связано с СВО, так что забота о его безопасности абсолютно нормальна.
Политик уже не в первый раз выступает с такой инициативой. В январе он призвал восстановить "Северный поток-1" с формулировкой "на будущее". Тогда чиновник напоминал о потребности Германии в дешевом газе.