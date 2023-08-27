Отремонтировать "Северный поток" призвали в Германии

Опубликовано: 21:36, 27 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Газопровод "Северный поток 1" необходимо отремонтировать, пока это еще возможно. К восстановлению трубопровода призвал, причем уже не в первый раз, премьер одного из регионов Германии.

Реконструкция поврежденного взрывом газопровода "Северный поток" – это прежде всего "вопрос здравого смысла", такое заявление сделал премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер.

Поставки российского газа "по разумным ценам" в последнее остановились, в связи с чем чиновник заявил о необходимость отремонтировать трубу: если газопровод получится снова ввести в строй, то Германия будет обеспечена газом на ближайшие пять-десять лет.

"Если не отремонтировать в ближайшее время, трубопровод будет окончательно разрушен коррозией"

– Михаэль Кречмер

Саксонский премьер обратил внимание на то, что ЧП с "Северным потоком" никак не связано с СВО, так что забота о его безопасности абсолютно нормальна.

Политик уже не в первый раз выступает с такой инициативой. В январе он призвал восстановить "Северный поток-1" с формулировкой "на будущее". Тогда чиновник напоминал о потребности Германии в дешевом газе.