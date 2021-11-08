Как реализуется трехсторонний меморандум России, Армении и Азербайджана?

C окончания Второй карабахской войны прошел почти ровно год. Чего за это время удалось добиться Азербайджану, России и Армении - участникам трехстороннего Заявления от 9 ноября - и насколько оно исполнено?

8 ноября 2020 года азербайджанские войска полностью освободили Шушу от оккупации. А уже на следующий день, в ночь с 9 на 10 ноября по московскому времени лидеры Азербайджана, России и Армении подписали меморандум, предполагающий конкретные военно-политические перемены. Из остававшихся на момент прекращения огня захваченными Агдамского, Лачинского и Кельбаджарского районов Азербайджана в течение трех недель были выведены оккупационные войска Армении. В Карабахе были размещены до 2000 российских миротворцев. Таким образом, первые пункты трехстороннего меморандума сработали на ура.

Кроме этого, в соглашении прописано открытие транспортных коммуникаций в регионе, в частности, Лачинского и Зангезурского коридоров. Лачинский коридор между Арменией и Карабахом работает и охраняется российскими миротворцами. Благодаря этому в Карабах вернулись, в зависимости от того, кто дает оценку, от 50 до 100 тыс армян. В то же время этот коридор используется Арменией, чтобы вооружать оставшиеся в Карабахе незаконные формирования.

С другой стороны, прописанный в девятом пункте Зангезурский коридор до сих пор остается на бумаге. Ереван под разными предлогами затягивает его открытие, а Москва не может заставить своего союзника выполнять договоренности. Несмотря на это, Баку уже приступил к реализации Зангезурского коридора на своей территории. 26 октября во время визита турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил фундамент автодороги "Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд". Учитывая, как Баку в рекордные сроки построил аэропорт в Физули, эта дорога в скором времени уже подойдет к армянской границе.

Хочу обратить внимание, что Ильхам Алиев на первых порах не сильно торопил армянского премьера Никола Пашиняна с открытием Зангезурского коридора. Ведь из-за поражения в войне главе армянского правительства пришлось пройти наисложнейшее испытание – внеочередные парламентские выборы. Но теперь, когда у Пашиняна уверенное большинство в законодательном органе, находить оправдания для нереализации проекта он уже не может. При этом не нужно отрицать, что победа пашиняновской партии была на руку Азербайджану, ведь альтернативой ей были Роберт Кочарян и Серж Саргсян, которые могли пересмотреть мирное соглашение и хотели реванша. А это невыгодно ни Баку, ни Еревану, ибо вместо того, чтобы строить дома и школы, они снова должны были бы тратить деньги на оружие, а выгодные транспортные пути так и не реализовались бы.

Если взять главные положения трехстороннего меморандума, то в настоящий момент он больше удовлетворяет как раз таки интересам Армении. Обеспечена безопасность армянского населения в Карабахе за счет российских миротворцев. Армяне могут свободно и безопасно перемещаться из Карабаха в Армению и назад. Армяне вернулись в Карабах. Достигнуто столь нужное Армении прекращение войны – без этого незаконных вооруженных формирований не было бы сегодня ни в Ханкенди, ни в Ходжалы.

Что же получил Азербайджан? Прежде всего бескровный вывод оккупантов из трех районов. В то же время у Баку остается целый ряд вопросов. Почему работает Лачинский коридор, но не реализован Зангезурский? Почему Пункт 9 о возврате беженцев не привел к возврату в Ханкенди, Ходжавенд, Агдере, Ходжалы и Аскеран изгнанных оттуда азербайджанцев? Почему армянские ВС до сих пор стоят в Карабахе за спинами российских миротворцев? Все эти проблемы влияют на дальнейшее примирение Армении и Азербайджана, и гордиев узел все еще не разрублен: Армения продолжает настаивать на требовании определить статус Карабаха.

Баку подчеркивает, что вопрос статуса закрыт, что речь идет не о некоем автономном образовании, а о полноправных районах Азербайджанской Республики - Ходжалинском, Ходжавендском, Шушинском, Тертерском. Пашинян и его подопечные уверены, что Карабах должен обрести суверенитет. До 2025 года в Карабахе сохраняются российские миротворцы, и, видимо, интересующий Ереван вопрос статуса будет заморожен на ближайшие четыре года.

Если миротворцы останутся, Армения все еще будет питать иллюзии о независимости фейкового режима в Ханкенди, точнее, того, что от него осталось. Полярные позиции Баку и Еревана ставят Москву в тупик. Официально признавая Карабах частью Азербайджана, она не может оказать сильного давления на Армению, опасаясь, что союзник по ОДКБ перебежит к ЕС и НАТО.

Несмотря на сохранение ряда сложных проблемных моментов, стоит признать и позитивные изменения. Во-первых, перемирие худо-бедно работает. Почти не гибнут военные и гражданские лица. Армения потихоньку начала передавать карты минных полей, а Азербайджан время от времени в знак доброй воли передает ей диверсантов, задержанных после окончания войны. Идет процесс делимитации границ. Из Баку и Еревана на уровне первых лиц все чаще звучат заявления о готовности к миру и нормальным отношениям.

Трехсторонний меморандум об окончании Карабахской войны от 9 ноября обновил отношения не только конфликтующих стран, но и их соседей. Для Армении сделка открыла возможность нормализовать наконец-то отношения с Турцией и открыть с ней границы. Пашинян заявил о готовности встретиться с Эрдоганом, а турецкий президент готов на такую встречу при условии признания Ереваном территориальной целостности Азербайджана.

Турция рассчитывает на скорую разблокировку экономических связей и предложила формат "3+3" с участием России, Турции, Ирана и трех закавказских республик. Отдельно стоит сказать о российско-турецких отношениях. Вторая Карабахская война вместе с Сирией и Ливией стала еще одним досье, вынуждающим Анкару и Москву вести тесный диалог и партнерство. Создание турецко-российского мониторингового центра в Агдамском районе доказало возможность учитывать одновременно и российские, и турецкие интересы на Южном Кавказе, в которые входит, в частности, недопущение в регион внешних игроков.