Пашинян признал справедливость требований Баку

Ереван согласен с требованиями Баку не размещать миссию ЕС на участках совместной границы Азербайджана и Армении, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Армения согласна с требованием Азербайджана, что войска третьих стран не должны быть размещены на границе Азербайджана и Армении, заявил в Вашингтоне армянский премьер-министр Никол Пашинян.

"Азербайджан говорит, что войска третьих стран не должны дислоцироваться на армяно-азербайджанской границе, открыто намекая на гражданскую миссию ЕС. Мы принимаем это к сведению и предлагаем не размещать их на тех участках границы, которые делимитированы"

- Никол Пашинян

Напомним, в середине января состоялась очередная встреча комиссий АР и РА по делимитации границы. Стороны договорились начать процесс с севера - от границы двух стран с Грузией. На встрече стороны обменялись мнениями по поводу очередности участков/отрезков линии границы для дальнейшего проведения работ по делимитации. Комиссии договорились о том, что делимитационные работы будут начаты с северного участка. Делимитация будет сначала проходить на участке, где стыкуются границы Азербайджана, Армении и Грузии, затем запланировано продвижение работ в южном направлении, до места, где сходятся границы Азербайджана, Армении и Ирана.