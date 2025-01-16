Вестник Кавказа

Пашинян связал пункт мирного договора с делимитацией границы

Пашинян связал пункт мирного договора с делимитацией границы
© Фото: Сайт премьер-министра Армении
Премьер-министр Армении рассказал о предложениях от Еревана для Баку в связи с двумя несогласованными пунктами мирного договора. По словам Никола Пашиняна, один из них касается делимитации границы.

Ереван предлагает внести в мирный договор с Азербайджаном пункт о том, чтобы представители сил третьих стран не размещались на делимитированных участках границы, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он напомнил, что на данный момент стороны согласовали 15 из 17 пунктов документа, и по обоим несогласованным пунктам Армения предложила свое видение.

"Один из них касается не размещения представителей сил третьих стран вдоль границы. Мы предлагаем применить это к границе, к делимитированным участкам"

– Пашинян

Напомним, что Азербайджан настаивает, чтобы сил третьих стран не было на всем протяжении армяно-азербайджанской границы.

Помимо этого, уточнил глава правительства, Ереван предлагает сторонам отозвать иски из международных инстанций и в целом отказаться от такой практики.

Глава правительства Армении также высказался относительно следующей встречи комиссий по делимитации. Он уточнил, что на данный момент определенной договоренности относительно конкретной даты заседания нет, но когда она появится, общественности сообщат.
Премьер заверил, что Ереван готов к новой встрече, и признался, что процесс делимитации в минувшем году стал очень предметным.

"У нас есть первый межгосударственный документ с Азербайджаном. Каждая из стран одобрила этот документ, что имеет основополагающее значение. Уже есть договоренность о том, что в предстоящий период комиссии и стороны сосредоточатся на работах по демаркации армяно-азербайджанской границы от границы Грузии до границы Ирана"

– Никол Пашинян

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