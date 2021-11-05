Во Франции поезд сбил мигрантов

Региональный поезд сбил четырех мигрантов во французском Па-де-Кале. Погиб один человек, трое пострадали. Об этом сообщает вице-председатель региона О-де-Франс по вопросам средств передвижения Франк Дерсен.

ДТП произошло вечером 4 ноября.

"Авария в округе Бо-Маре с участием регионального поезда TER, речь идет о четырех эритрейцах, из которых один погиб, один находится в крайне тяжелом состоянии, еще двое получили легкие травмы", - твитнул Дерсен.

Авария случилась, когда мигранты шли по железной дороге под дождем. На рельсах не было освещения, а мигранты не увидели поезд. Машинист не заметил людей на железной дороге.