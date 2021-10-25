Коронавирусные ограничения отпугнули туристов от Кубани

Введенные коронавирусные ограничения сыграли свою роль в предстоящие нерабочие дни - ажиотажного спроса на отдых на Черноморском побережье Кубани не наблюдается, - сообщили в министерстве курортов и туризма Краснодарского края.

"На период вынужденных выходных, с 30 октября по 7 ноября, забронировано лишь 46% мест размещения на курортах Краснодарского края. Так, в Сочи забронировано 75%, в Анапе – 65%, в Геленджике – 66%", - рассказали в министерстве, передает РИА Новости.

Напомним, здравницы и курорты Кубани продолжат свою работу с соблюдением всех санитарных норм и требований, контроль за которыми уже усилен: теперь при заселении необходимо предъявить сертификат о вакцинации, справку о перенесенном заболевании в течение последних шести месяцев или медотвод, в противном случае отель откажет туристу в размещении.