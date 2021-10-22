Мария Ласицкене модет стать лучшей легкоатлеткой мира по итогам года

Уроженка Кабардино-Балкарии, российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене, может быть признана лучшей легкоатлеткой 2021 года – ее кандидатура вошла в шорт-лист претендентов, сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

На звание лучших претендуют десять легкоатлеток, после голосования специалистов и болельщиков на официальных страницах World Athletics в социальных сетях будут отобраны по пять легкоатлеток и легкоатлетов, имена которых станут известны 6 ноября, - передает "Интерфакс".

Лушие спортсмены года станут известны на церемонии, которая пройдет в декабре.

Напомним, в текущем 2021 нынешнем году Ласицкене стала чемпионкой Игр в Токио, а также выиграла финал Бриллиантовой лиги.