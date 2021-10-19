Туроператоры спрогнозировали продолжение роста цен на путевки в 2022 году

Тенденция к росту цен на отдых в России и за рубежом, сформированная в прошлом году продолжится в 2022 году. Соответствующим прогнозом поделилась исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, данная тенденция касается не только внутреннего туризма, хотя прирост на внешнем рынке не такой контрастный, не такой яркий, как на некоторых зарубежных направлениях. "Судя по тому, как распределяется спрос, активнее, раньше бронируют премиальный сегмент, <...> доля увеличилась и на внутреннем рынке, и на выездном. Я думаю, тенденция к росту цен сохранится до конца 2021 года и в 2022 году", - сказала она.

Ломидзе отметила также, что средняя стоимость недельного отдыха в четырехзвездочном отеле на российском курорте в 2021 и в 2019 году отличается на 25-30%, а на некоторых зарубежных курортах выросла на 70%. В то же время на некоторых стоимость осталась прежней.