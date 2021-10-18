Иммунолог предупредил о "суперволне" коронавируса и призвал перевести россиян на удаленку

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков считает, что в России нужно вернуть дистанционный режим работы из-за эпидемиологической ситуации, пишет "Газета.ru".

По словам врача, в России начинается "суперволна" коронавируса, которая продлится до весны. Пройти этот период относительно легко поможет соблюдение уже действующих мер - масочный режим, соцдистанция и отмена массовых мероприятий, а также удаленка, как для взрослых, так и для детей.

"Очные занятия - очередной рассадник COVID-19", - уверен Крючков.

Дистанционный или комбинированный режим работы нужно ввести там, где это возможно. "И иностранные компании это показывают. В крупных городах они и не выходили на очный формат, и бизнес у них не лопнул", - заметил он.

Иммунолог добавил, что подобный опыт необходимо перенимать и российским компаниям, "государственным, в первую очередь".

Напомним, накануне в России выявили более 34 тыс случаев коронавируса - максимум за все время пандемии.