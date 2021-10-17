Дети смогут выехать за границу при наличии согласия одного из родителей

МВД упростило выезд на отдых за границу для российских детей – теперь они могут совершить такую поездку ребенок может при наличии согласия на это лишь от одного из законных представителей, а не обоих, как раньше, - сообщает радио "Эхо Москвы".

Впрочем, у родителей появилась другая возможность препятствовать этому – они получили право подать заявление о несогласии на такой выезд. В нем они могут указать, в какие конкретно страны и на какой период запрещают выезжать своим детям.

Подать такое заявление родители смогут в любом территориальном органе МВД по миграции,

Сроки работы по таким заявлениям сокращены с пяти до двух рабочих дней, - сообщили в МВД.