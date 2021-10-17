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Дети смогут выехать за границу при наличии согласия одного из родителей

Дети смогут выехать за границу при наличии согласия одного из родителей

МВД упростило выезд на отдых за границу для российских детей – теперь они могут совершить такую поездку ребенок может при наличии согласия на это лишь от одного из законных представителей, а не обоих, как раньше, - сообщает радио "Эхо Москвы".

Впрочем, у родителей появилась другая возможность препятствовать этому – они получили право подать заявление о несогласии на такой выезд. В нем они могут указать, в какие конкретно страны и на какой период запрещают выезжать своим детям.

Подать такое заявление родители смогут в любом территориальном органе МВД по миграции,  

Сроки работы по таким заявлениям сокращены с пяти до двух рабочих дней, - сообщили в МВД.

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