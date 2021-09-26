Макрон и его жена подали жалобу на папарацци

Президент Франции Эммануэль Макрони и его жена Брижит пожаловались на папарацци Тибо Далифара за посягательство на частную жизнь. На следующей неделе Далифара допросит полиция в рамках предварительного расследования, которое начато прокуратурой Парижа по делу о посягательстве на частную жизнь.

"Согласно информации Europe 1, Эммануэль и Брижит Макрон несколько дней назад подали жалобу за посягательство на частную жизнь на Тибо Далифара, папарацци. На протяжении примерно двух недель он выставлял фотографии с мест отдыха президентов Франции, в том числе Эммануэля Макрона, прямо напротив Елисейского дворца", - отмечается в сообщении радиостанции Europe 1.

Фотожурналист организовал выставку с фотографиями Макрона и его жены. На одной из таких изображен президент Франции на гидроцикле в купальном костюме. На выставке представлены также фото бывших лидеров Франции Франсуа Олланда, Жака Ширака, а также Николя Саркози с супругой Карлой Бруни.

Семья Макрон могла наблюдать фото каждый раз при входе и выходе в и из Елисейского дворца в последние две недели.