Спецпосланник США по Ирана оценил консультации с Рябковым

Спецпосланник США по Ирану Роберт Мэлли заявил, что его консультации с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым были конструктивными. Об этом он написал сегодня на своей странице в социальной сети Twitter.

"Хорошие и конструктивные встречи в Москве с замглавы МИД Рябковым", - отметил Мэлли.

По его словам, в ходе переговоров была обсуждена общая цель, которая заключается в возобновлении переговоров и скором взаимном возвращении к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Рябков обсудил с Мэлли в Москве перспективы возвращения к полноценному выполнению СВПД.