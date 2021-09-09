Спецпосланник США по Ирана оценил консультации с Рябковым
Спецпосланник США по Ирану Роберт Мэлли заявил, что его консультации с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым были конструктивными. Об этом он написал сегодня на своей странице в социальной сети Twitter.
"Хорошие и конструктивные встречи в Москве с замглавы МИД Рябковым", - отметил Мэлли.
По его словам, в ходе переговоров была обсуждена общая цель, которая заключается в возобновлении переговоров и скором взаимном возвращении к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Рябков обсудил с Мэлли в Москве перспективы возвращения к полноценному выполнению СВПД.
Вестник Кавказа
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