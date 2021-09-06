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Россия ждет от ЕС разъяснений по "углеродному налогу"

Россия ждет от ЕС разъяснений по &quot;углеродному налогу&quot;

Россия запросила у Евросоюза разъяснений относительно принципов формирования "климатических" таможенных пошлин на импорт некоторых товаров в ЕС, сообщил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы поставили перед ЕС этот вопрос, попросили их объясниться. Вот ждем реакции", - заявил министр.

По словам Лаврова, "углеродный налог" прямо противоречит нормам ВТО.

Ранее Еврокомиссия предложила ввести "климатические" таможенные пошлины на импорт в ЕС железа и стали (в том числе труб и рельсов), алюминия, цемента, удобрений и электроэнергии, чтобы к 2050 году полностью ликвидировать углеродные выбросы в ЕС. Согласно плану ЕК, брать пошлины начнут с 2026 года. Для России они могут составить $1,8-3,4 млрд.

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Вестник Кавказа

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