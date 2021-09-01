Астрахань может стать Городом трудовой доблести

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин направил президенту России Владимиру Путину ходатайство о присвоении Астрахани почетного звания "Город трудовой доблести", его поддержали депутаты Думы Астраханской области.

К ходатайству приложено экспертное заключение Российской академии наук, подтверждающее наличие оснований для принятия такого решения: ученые РАН изучили исторические факты, рассмотрели материалы госархива Астраханской области, вырезки из периодических изданий, акты и пришли к выводу, что астраханцы в годы Великой Отечественной войны прикладывали серьезные усилия в тылу для того, чтобы советские солдаты побеждали на передовой, - передает "АиФ Астрахань".

Только в городе около двух десятков предприятий работали для фронта. Выпускали минометы, подводные лодки, катера, аэросани, боеприпасы, снаряды, консервы. Из Астрахани на фронт также шли боеприпасы, продовольствие, обмундирование. В годы Великой Отечественной войны здесь были развернуты госпитали, под которые переоборудовали самые большие здания – музеи, школы, институты. Они стали принимать первых раненых уже через неделю после начала военных действий.

Напомним, в 2020-м году звание "Город трудовой доблести" было присвоено двадцати городам Российской Федерации, в нынешнем 2021 году этого звания удостоились еще двенадцать городов страны.