Вестник Кавказа

Пятигорск во время Великой Отечественной покажут на фото к 9 мая

Вид на Пятигорск
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Образ Пятигорска времен ВОВ представят на выставке фотографий, которая откроется в одном из парков города к 9 мая. Запланировано и переиздание книги, посвященной воинской славе города.

Увидеть практически своими глазами, как выглядел Пятигорск во время Великой Отечественной войны, смогут жители и гости города-курорта на выставке, которая откроется к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, рассказал его мэр, председатель местного отделения РВИО Дмитрий Ворошилов.

По его словам, в экспозицию войдут фотоснимки, на которых запечатлен Пятигорск времен оккупации и в целом Великой Отечественной, Пятигорск в роли военного госпиталя, а также процесс восстановления города. Выставка будет названа "Военный Пятигорск".

"Планируем открытие фотовыставки к 9 мая, ко Дню Победы, в парке "Цветник""

– Ворошилов

По словам градоначальника, запланировано также переиздание книги под названием "Воинская слава Пятигорска".  Изначально она вышла в свет десять лет назад, к 70-летию Победы. Ворошилов уточнил, что в новое издание будут внесены изменения, часть данные актуализируют, будут внесены и новые сведения, пишет ТАСС.

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