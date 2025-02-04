Власти Кисловодска возьмутся за реставрацию воинских захоронений

В Кисловодске отреставрируют надгробия времен Великой Отечественной войны. Работы планируется начать в марте, а завершить в апреле.

Воинские захоронения времен Великой Отечественной войны приведут в порядок в Кисловодске, сообщает пресс-служба городской администрации.

Сейчас происходит демонтирование разрушенных объектов, после чего начнется установка новых. На сооружениях будут размещены таблички с именами военных.

Отмечается, что работы у мемориального комплекса "Воинская Слава" в проезде Цандера начнутся в марте и продлятся до конца апреля.