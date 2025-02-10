Вестник Кавказа

Старейшая школа Кисловодска полностью обновилась

Старейшая школа Кисловодска полностью обновилась
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Масштабное обновление школы №1 в Кисловодске завершили по нацпроекту. На работы было потрачено порядка 300 млн рублей.

В Кисловодске закончился ремонт одного из корпусов в первой школе города. Работы проходили по нацпроекту "Образование" при поддержке руководителя Ставрополья, рассказал глава города Евгений Моисеев.

"В ходе работ произведено полное обновление четырехэтажного здания образовательного учреждения, включающее внутреннюю отделку помещений, дизайн кабинетов и этажей, обновление инженерных сетей, обустройство наружных коммуникаций и благоустройство прилетающей территории школы"

- Евгений Моисеев

В школе также появилось современное оборудование и мебель. Реконструкция учебного заведения обошлась в 300 млн рублей.

Сейчас проводятся работы по вводу здания в эксплуатацию и уборка помещений.

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