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Съемки сериала закончились массовой дракой в Ташкенте

Съемки сериала закончились массовой дракой в Ташкенте

Массовая драка произошла в центре Ташкента, соответствующее видео распространилось в соцсетях. Его прокомментировали в ГУВД по столице Узбекистана.

Правоохранители пояснили, что ЧП произошло накануне во второй половине дня в Чиланзарском районе. Частная кинокомпания вела съемки нового телесериала. Но актеры поссорились прямо во время процесса, вспыхнула драка.

Пострадавших в результате ЧП нет, передает Sputnik Узбекистан.

По факту драки пройдет доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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Вестник Кавказа

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