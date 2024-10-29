На строительство дворца спорта и больницы в Дербенте направят около 2 млрд рублей

Качество городской среды в Дербенте значительно вырастет в ближайшее время: в городе построят больницу, спортивный центр, а также выполнят уличное благоустройство.

Около 2 млрд рублей пойдут на сооружение социально значимых объектов в Дербенте, поведали в Минэкономики Дагестана.

За счет этой суммы будет профинансировано строительство сразу нескольких важных объектов в городе. Так, деньги пойдут на сооружение дворца спорта, возведение больницы, модернизацию детских досуговых учреждений и школ. Также будет выполнен ремонт инженерных коммуникаций и улично-дорожной сети.

Отметим, что Дербент является вторым по величине городом Дагестана. Ранее здесь запланировали строительство крупнейшей в России солнечной электростанции. В проект будет вложено около 7 млрд рублей.