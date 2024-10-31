Ильхам Алиев открыл Парк Победы в Баку

В столице Азербайджана в День победы в Карабахской войне состоялось торжественное открытие Парка Победы. В церемонии принял участие президент республики.
В пятницу 8 ноября в Баку открылся Парк Победы. Участие в открытии принял президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их сын Гейдар Алиев.
На открытии Парка Победы главой государства был поднят государственный флаг Азербайджана. Состоялось возложение венков и цветов к памятнику Победы.
После этого Ильхам Алиев обратился к народу.