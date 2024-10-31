Вестник Кавказа

Ильхам Алиев открыл Парк Победы в Баку

Ильхам Алиев открыл Парк Победы в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В столице Азербайджана в День победы в Карабахской войне состоялось торжественное открытие Парка Победы. В церемонии принял участие президент республики.

В пятницу 8 ноября в Баку открылся Парк Победы. Участие в открытии принял президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их сын Гейдар Алиев.

На открытии Парка Победы главой государства был поднят государственный флаг Азербайджана. Состоялось возложение венков и цветов к памятнику Победы.

После этого Ильхам Алиев обратился к народу.

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