Вестник Кавказа

В Турции призвали приостановить членство Израиля в ООН

Нуман Куртулмуш
© Фото: сайт президента Казахстана
Турецкое руководство намерено поднять вопрос о приостановке членства Израиля в ООН. В парламенте республики отметили, что это необходимо сделать из-за действий еврейского государства в секторе Газа

Председатель парламента Турции высказался за приостановку членства Израиля в Организации Объединенных Наций. Об этом сообщают турецкие СМИ.

"Сегодня настало время обсудить вопрос о приостановке членства Израиля в ООН"

– Нуман Куртулмуш

Он подчеркнул, что Израиля не должно быть в ООН из-за его тех действий, которые он совершает в секторе Газа.

Председатель парламента также добавил, что сегодня мир пришел к той точке, когда даже резолюции ООН не выполняются.

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