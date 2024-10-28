Вестник Кавказа

Нетаньяху освободил от должности министра обороны Израиля

Нетаньяху освободил от должности министра обороны Израиля
© Фото: © Фото: соцсети Йоава Галанта
Биньямин Нетаньяху решился на важное кадровое решение в контексте военной напряженности с Ираном: в отставку был отправлен глава Минобороны страны Йоав Галант.

Министр обороны Израиля Йоав Галант освобожден от должности премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. Пост главы израильских вооруженных сил может занять глава МИД Израиля Исраэль Кац. 

"Кац проявил свои способности и доказал преданность национальной безопасности, когда занимал должности министра иностранных дел, финансов и разведки в течение пяти лет" 

– Биньямин Нетаньяху 

Как передает газета The Jerusalem Post, причиной такого решения могли стать разногласия между Нетаньяху и Галантом. 

Отметим, что Йоав Галант возглавлял израильское Министерство обороны с 2022 года.

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