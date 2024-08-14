Вестник Кавказа

2024 год станет самым жарким в истории

2024 год станет самым жарким в истории
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Самым жарким годом в истории наблюдений станет 2024 год. С таким предположением выступили европейские метеорологи.

Специалисты прогнозируют: нынешний год войдет в историю наблюдений в качестве самого теплого. С такой гипотезой выступили в Европейской службе дистанционного зондирования Земли Copernicus.

Сотрудники службы отметили, что столбики термометров будут демонстрировать показатели выше доиндустриального уровня на 1,5 градус.

Также они подчеркнули, что нынешний октябрь занял 2 место после октября 2023 года по высоте температуры. Она держалась около 15 градусов. Прошлогодние показатели находились в районе 16,5 градусов.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
935 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Как почти рекордный снег засыпал Москву?

Как почти рекордный снег засыпал Москву?

Зимний отдых в Крыму: где остановиться, что посмотреть и сколько это будет стоить?

Зимний отдых в Крыму: где остановиться, что посмотреть и сколько это будет стоить?

Абхазию ждет +25 градусов до конца октября

Абхазию ждет +25 градусов до конца октября

7 самых красивых озер Киргизии

7 самых красивых озер Киргизии

Заамин: как посетить старейший национальный парк Узбекистана

Заамин: как посетить старейший национальный парк Узбекистана

Бархатный сезон в Крыму ждет похолодание

Бархатный сезон в Крыму ждет похолодание

Октябрьская жара начнется на Кубани

Октябрьская жара начнется на Кубани

Золотая осень на Чегете: как добраться, чем заняться, что посмотреть?

Золотая осень на Чегете: как добраться, чем заняться, что посмотреть?

Какая будет погода в Абхазии в октябре?

Какая будет погода в Абхазии в октябре?

Кубань ждет солнечная погода без дождей

Кубань ждет солнечная погода без дождей

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы