2024 год станет самым жарким в истории

Самым жарким годом в истории наблюдений станет 2024 год. С таким предположением выступили европейские метеорологи.

Специалисты прогнозируют: нынешний год войдет в историю наблюдений в качестве самого теплого. С такой гипотезой выступили в Европейской службе дистанционного зондирования Земли Copernicus.

Сотрудники службы отметили, что столбики термометров будут демонстрировать показатели выше доиндустриального уровня на 1,5 градус.

Также они подчеркнули, что нынешний октябрь занял 2 место после октября 2023 года по высоте температуры. Она держалась около 15 градусов. Прошлогодние показатели находились в районе 16,5 градусов.