"Ноа" потерпел разгромное поражение от "Челси"

Лондонский "Челси" нанес на своем поле сокрушительное поражение ереванскому "Ноа". Хозяева отправили в сетку ворот гостей восемь мячей.
В Лондоне состоялась игра 3-го тура основного этапа Лиги конференций между "Челси" (Англия) и "Ноа" (Армения).
Встреча закончилась разгромом ереванской команды со счетом 8:0.
Голами в составе хощяев отметились Тосин Адарабиойо (12-я минута), Марк Гиу (13-я), Аксель Дисаси (18-я), Жоау Феликс (21-я и 41-я), Михаил Мудрик (39-я) и Кристофер Нкунку (69-я и 76-я, с пенальти).