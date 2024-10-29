Вестник Кавказа

"Ноа" потерпел разгромное поражение от "Челси"

футбольный клуб “Ноа“
© Фото: соцсети футбольного клуба “Ноа“
Лондонский "Челси" нанес на своем поле сокрушительное поражение ереванскому "Ноа". Хозяева отправили в сетку ворот гостей восемь мячей.

В Лондоне состоялась игра 3-го тура основного этапа Лиги конференций между "Челси" (Англия) и "Ноа" (Армения).

Встреча закончилась разгромом ереванской команды со счетом 8:0.

Голами в составе хощяев отметились Тосин Адарабиойо (12-я минута), Марк Гиу (13-я), Аксель Дисаси (18-я), Жоау Феликс (21-я и 41-я), Михаил Мудрик (39-я) и Кристофер Нкунку (69-я и 76-я, с пенальти).

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