Вестник Кавказа

Апелляционный суд в Тбилиси отменил решения об аннулировании итогов голосования

Апелляционный суд в Тбилиси отменил решения об аннулировании итогов голосования
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Решение районных судов в Тетри-Цкаро и Гори отменено Тбилисским апелляционным судом. Ранее они признали аннулирование результатов парламентских выборов на 46 участках.

Спустя 22 часа Апелляционный суд в Тбилиси принял решение об отмене вердикта Тетрицкаройского районного суда о нарушении тайны голосования на парламентских выборах 26 октября. Жалобу подал ЦИК Грузии.

Речь идет о решение судьи Владимира Хучуа об аннулировании голосов на 31 участке в Тетри-Цкаро. ЦИК Грузии обвинил его в предвзятости из-за оппозиционных взглядов жены, которая открыто демонстрирует их в соцсетях. В ведомстве также утверждают, что тайна голосования была обеспечена благодаря правильному использованию специальных конвертов и не могла быть нарушена.

Ранее Апелляционный суд отменил решение Горийского суда, который ранее признал аннулирование итогов выборов на 15 избирательных участках.

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