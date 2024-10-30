Апелляционный суд в Тбилиси отменил решения об аннулировании итогов голосования

Решение районных судов в Тетри-Цкаро и Гори отменено Тбилисским апелляционным судом. Ранее они признали аннулирование результатов парламентских выборов на 46 участках.
Спустя 22 часа Апелляционный суд в Тбилиси принял решение об отмене вердикта Тетрицкаройского районного суда о нарушении тайны голосования на парламентских выборах 26 октября. Жалобу подал ЦИК Грузии.
Речь идет о решение судьи Владимира Хучуа об аннулировании голосов на 31 участке в Тетри-Цкаро. ЦИК Грузии обвинил его в предвзятости из-за оппозиционных взглядов жены, которая открыто демонстрирует их в соцсетях. В ведомстве также утверждают, что тайна голосования была обеспечена благодаря правильному использованию специальных конвертов и не могла быть нарушена.
Ранее Апелляционный суд отменил решение Горийского суда, который ранее признал аннулирование итогов выборов на 15 избирательных участках.