44-дневная война стала началом пути к победе – МИД АР

МИД Азербайджана сделал заявление по случаю Дня Победы в 44-дневной войне. В ведомстве заявили, что победа ознаменовала начало новой эпохи не только для страны, но и для региона.

Министерство иностранных дел Азербайджана опубликовало заявление в связи с четвертой годовщиной Победы в 44-дневной войне.

"Сегодня исполняется 4 года со дня освобождения города Шуша от оккупации - решающего события 44-дневной Отечественной войны, которая положила конец почти 30-летней оккупации и агрессии, создав новые реалии и исторические возможности для мира в регионе"

- МИД АР

В ведомстве заявили, что победа ознаменовала начало новой эпохи для Азербайджана и Южного Кавказа. Там напомнили, что Баку всегда стремился к мирному разрешению конфликта.

При этом в министерстве подчеркнули, что продолжавшаяся незаконная оккупация, нарушение переговорного процесса и использование неприемлемой риторики провалили мирный процесс.

В МИД отметили, что крупномасштабное нападение 27 сентября 2020 года, являющееся продолжением политических провокаций Еревана, потребовало от Баку принятия мер в соответствии с Уставом ООН. В ведомстве добавили, что 44-дневная война стала началом пути к победе.