44-дневная война стала началом пути к победе – МИД АР

Министерство иностранных дел Азербайджана опубликовало заявление в связи с четвертой годовщиной Победы в 44-дневной войне.
"Сегодня исполняется 4 года со дня освобождения города Шуша от оккупации - решающего события 44-дневной Отечественной войны, которая положила конец почти 30-летней оккупации и агрессии, создав новые реалии и исторические возможности для мира в регионе"
- МИД АР
В ведомстве заявили, что победа ознаменовала начало новой эпохи для Азербайджана и Южного Кавказа. Там напомнили, что Баку всегда стремился к мирному разрешению конфликта.
При этом в министерстве подчеркнули, что продолжавшаяся незаконная оккупация, нарушение переговорного процесса и использование неприемлемой риторики провалили мирный процесс.
В МИД отметили, что крупномасштабное нападение 27 сентября 2020 года, являющееся продолжением политических провокаций Еревана, потребовало от Баку принятия мер в соответствии с Уставом ООН. В ведомстве добавили, что 44-дневная война стала началом пути к победе.