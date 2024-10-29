Тонны миндаля собрали в КБР

Фермеры Кабардино-Балкарии собрали порядка 1 т миндаля с первого появившегося в республике орехового сада. Он находится в Прохладненском районе.

В Кабардино-Балкарии продолжаются сборы урожая миндаля: к сегодняшнему дню фермеры собрали порядка 1 т орехов, рассказали в администрации Прохладненского района.

«В Прохладненском районе собрали первый урожай миндаля. На сегодняшний день удалось собрать около тонны орехов, по 5 центнеров с гектара»

- администрация Прохладненского района

Миндальный сад, впервые посаженный на территории КБР, находится в населенном пункте Пролетарское. Первые саженцы появились там в 2020 году. На данный момент там плодоносят более 8,6 тыс деревьев.

Обычно миндаль в республике начинают собирать с наступлением осени, в сентябре. Его также выращивают в Дагестане и Ставропольском крае.