Массовое отравление грибами в Геленджике: более 10 пострадавших

Поход по грибы под Геленджиком закончился попаданием в больницу для более чем 10 человек. Грибники перепутали ядовитые грибы со съедобными.

Массовое отравление грибами зафиксировано в Геленджике. Число пострадавших превысило 10 человек, трое находятся в реанимации.

Сообщается, что пострадавшие поступили в медицинские учреждения с поражениями почек и печени.

Как сообщили пострадавшие, они перепутали съедобные грибы с ядовитыми. Любители грибов приняли ложные опята за их съедобные двойники, сообщают РИА Новости.

Врачи отмечают, что это может быть не окончательное число пострадавших, так как сейчас в регионе сезон сбора грибов, и в леса отправилось множество людей.