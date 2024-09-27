Вестник Кавказа

Массовое отравление грибами в Геленджике: более 10 пострадавших

Мухомор
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Поход по грибы под Геленджиком закончился попаданием в больницу для более чем 10 человек. Грибники перепутали ядовитые грибы со съедобными.

Массовое отравление грибами зафиксировано в Геленджике. Число пострадавших превысило 10 человек, трое находятся в реанимации. 

Сообщается, что пострадавшие поступили в медицинские учреждения с поражениями почек и печени. 

Как сообщили пострадавшие, они перепутали съедобные грибы с ядовитыми. Любители грибов приняли ложные опята за их съедобные двойники, сообщают РИА Новости. 

Врачи отмечают, что это может быть не окончательное число пострадавших, так как сейчас в регионе сезон сбора грибов, и в леса отправилось множество людей.

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