Археологическая экспедиция в древнем Херсонесе возле Севастополя выявила захоронение римских легионеров. Также при раскопках были найдены предметы быта начала нашей эры.
На территории древнего Херсонеса в Севастополе обнаружили захоронение римских легионеров.
Археологи отмечают, что захоронения относятся ко II - III векам нашей эры, когда в Херсонесе располагались части I Италийского и XI Клавдиева легионов.
Также на территории древнего некрополя ученые выявили редкие для Крыма амфоры, которые использовались в качестве сосуда при кремации. Одна из урн покрыта красным цветом и имеет надпись на древнегреческом. Также найдены светильники, брошь из серебра, пряжка и другие предметы, передает ТАСС.