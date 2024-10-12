Вестник Кавказа

В Севастополе обнаружили захоронение римских легионеров

Раскопки
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Археологическая экспедиция в древнем Херсонесе возле Севастополя выявила захоронение римских легионеров. Также при раскопках были найдены предметы быта начала нашей эры.

На территории древнего Херсонеса в Севастополе обнаружили захоронение римских легионеров. 

Археологи отмечают, что захоронения относятся ко II - III векам нашей эры, когда в Херсонесе располагались части  I Италийского и XI Клавдиева легионов. 

Также на территории древнего некрополя ученые выявили редкие для Крыма амфоры, которые использовались в качестве сосуда при кремации. Одна из урн покрыта красным цветом и имеет надпись на древнегреческом. Также найдены светильники, брошь из серебра, пряжка и другие предметы, передает ТАСС. 

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