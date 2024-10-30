Вестник Кавказа

Более 250 млн рублей на развитие инфраструктуры соцобъектов предоставят Ингушетии

Более 250 млн рублей на развитие инфраструктуры соцобъектов предоставят Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В течение ближайших нескольких лет Ингушетия получит более четверти миллиарда рублей. Денежные средства будут выделены из федерального движение и пойдут на развитие инфраструктуры.

Ингушетии намерены выделить в районе 260 млн рублей из федерального бюджета. Об этом сказано на портале главы и правительства РИ.

Средства должны будут пойти комплексное развитие территорий.

"В конце текущего года министерство строительства РФ заключит соответствующее соглашение с правительством Ингушетии. В 2025 году республике предоставят субсидию в размере 44, 8 млн рублей, а следующем - 109, 6 млн рублей, в 2027 году - 103, 9 млн рублей"

– пресс-служба

Там также сообщили, что кабмин региона уже подготовил проект о создании республиканского оператора КРТ.

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