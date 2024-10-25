Вестник Кавказа

Новые достопримечательности создали в селах Ингушетии

Новые достопримечательности создали в селах Ингушетии
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Проекты по созданию точек притяжения для туристов в предгорных селах успешно реализованы в Сунженском районе. Они появились в станице Нестеровской и в селе Галашки.

Интересными для туристов локациями приросли ряд сел Сунженского района, рассказал и.о. главы комитета Ингушетии по туризму Магомед Цуроев.

По его словам, речь идет о населенных пунктах предгорной зоны. Проекты осуществлялись при поддержке комитета, в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Один из проектов, реализованный в станице Нестеровской, называется "Гiажар-Юрт". В его рамках туристы могут совершить удивительное путешествие к тутовой роще.
Специально для посетителей были установлены скамейки и беседки для отдыха, проложены деревянные дорожки. Инфраструктуру украшают кованые ограждения.

Еще проект в Нестеровской носит название "Путешествие в туризм без границ "Тутовый сад", передает "Интерфакс".

Кроме того, в скором времени здесь появится еще одна достопримечательность. В станице появятся новый турмаршрут и зона отдыха, расположенная на Нестеровском кургане.
Приросло новым туристическим объектом и село Галашки: там был обустроен маршрут к роднику "Жаг1ийче (у камушек)". Территория огорожена, кроме скамеек и беседок, где можно укрыться от солнца, у источника установлены качели.

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