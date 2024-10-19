Зона отдыха с глэмпингом появится в Ингушетии

В скором времени в Джейрахском районе Ингушетии обустроят новую зону отдыха для туристов, где появится семь глэмпингов, шашлычная и веранда. Сейчас уже начато строительство чайного домика.

Новую зону отдыха построят в Джейрахском районе Ингушетии. Она будет включать зоны с мангалами, чайные домики и глэмпинг как для российских, так и зарубежных туристов, рассказали в республиканском министерстве туризма.

«На Цей-Лоамском перевале началась реализация проекта по созданию чайного домика, где местные сборщики чая и лекарственных трав смогут предлагать гостям свою продукцию»

- министерство туризма Ингушетии

Чайный домик станет одним из самых привлекательных мест в новом пространстве благодаря окружающей его природе и уютной атмосфере. В скором времени рядом начнут возводить флагшток.

Также в горах установят 7 глэмпингов в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».