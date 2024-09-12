Новый Херсонес принял миллион туристов с момента открытия

С момента открытия комплекса Новый Херсонес в Севастополе прошло 100 дней. За это время он принял 1 млн путешественников. В несезон его посещают в основном местные жители.

Музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес в Севастополе открылся ровно 100 дней назад. За этот период его посетили более 1 млн туристов, что привнесло большой вклад в развитие туризма в Крыму, рассказали в пресс-службе комплекса.

«Новый Херсонес принял 1 млн посетителей за 100 дней со дня открытия. Музейно-храмовый комплекс Севастополя по-прежнему остается одним из самых популярных объектов культуры в России»

- пресс-служба Нового Херсонеса

Эти цифры говорят о том, что в обществе существовал запрос на то, что представлено в Новом Херсонесе, отметил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. Он передал, что поздней осенью комплекс посещают в основном жители Крыма, интересующиеся историей христианства, Херсонеса и России в целом.

Напомним, что Новый Херсонес – это музейно-храмовый комплекс в Гагаринском районе Севастополя. Он расположился на площади в 23 га. Его возводили в течение двух лет. Основная цель создателей – показать, как зарождалась российская государственность, ведь именно в Херсонесе (или Корсуни, как регион называли в древнерусских источниках) Владимир Святой крестил Русь.