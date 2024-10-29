Вестник Кавказа

В КЧР за год благоустроили 11 общественных пространств

В КЧР за год благоустроили 11 общественных пространств
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Работы по благоустройству общественных пространств продолжаются в Карачаево-Черкесии. В этом году власти обустроили 11 общественных современных пространств для отдыха жителей в разных города республики.

В Карачаево-Черкесии в этом году благоустроили 11 общественных пространств. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов. 

Сообщается, что мероприятия по благоустройству стартовали в 13 населенных пунктах региона, в настоящий момент зоны для отдыха созданы в 11 из них. 

Специалисты провели работы по озеленению, заменили покрытие площадок и тротуаров, установили игровые комплексы, модернизировали систему освещения. 

Отмечается, что новые зоны отдыха до конца должны также появиться в Черкесске и Теберде. Здесь должны обустроить аллею и пешеходную зону.

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