В КЧР за год благоустроили 11 общественных пространств

Работы по благоустройству общественных пространств продолжаются в Карачаево-Черкесии. В этом году власти обустроили 11 общественных современных пространств для отдыха жителей в разных города республики.

В Карачаево-Черкесии в этом году благоустроили 11 общественных пространств. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов.

Сообщается, что мероприятия по благоустройству стартовали в 13 населенных пунктах региона, в настоящий момент зоны для отдыха созданы в 11 из них.

Специалисты провели работы по озеленению, заменили покрытие площадок и тротуаров, установили игровые комплексы, модернизировали систему освещения.

Отмечается, что новые зоны отдыха до конца должны также появиться в Черкесске и Теберде. Здесь должны обустроить аллею и пешеходную зону.