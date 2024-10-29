Туризм в Абхазии: надо развивать инфраструктуру

Мировые практики должны стать примером для Абхазии в вопросе развития сервиса и инфраструктуры. Сейчас это основные проблемы в республике в сфере туризма.

В Абхазии нужно работать над сервисом и созданием собственного имиджа. В этом вопросе стоит ориентироваться на лучшие мировые практики, рассказал резидент общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

Определенные проблемы с инфраструктурой в Абхазии имеются. Чаще всего выходят из строя линии электро и водоснабжения, передал Волков. Но даже это можно использовать с пользой, например, провести модное оффлайн мероприятие без использования электричества, считает он.

У республики также есть определенные преимущества – природа, климат, культура и история. Это позволяет проводить туристические мероприятия в невероятно красивых местах.