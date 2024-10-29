Вестник Кавказа

Туризм в Абхазии: надо развивать инфраструктуру

Гагра
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Мировые практики должны стать примером для Абхазии в вопросе развития сервиса и инфраструктуры. Сейчас это основные проблемы в республике в сфере туризма.

В Абхазии нужно работать над сервисом и созданием собственного имиджа. В этом вопросе стоит ориентироваться на лучшие мировые практики, рассказал резидент общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

Определенные проблемы с инфраструктурой в Абхазии имеются. Чаще всего выходят из строя линии электро и водоснабжения, передал Волков. Но даже это можно использовать с пользой, например, провести модное оффлайн мероприятие без использования электричества, считает он.

У республики также есть определенные преимущества – природа, климат, культура и история. Это позволяет проводить туристические мероприятия в невероятно красивых местах.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
800 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В ночном пожаре в Сухуме сгорел ресторан национальной кухни

В ночном пожаре в Сухуме сгорел ресторан национальной кухни

Снег выпал на озере Рица

Снег выпал на озере Рица

Новый год в Абхазии 2025: как недорого встретить праздник у моря под пальмами

Новый год в Абхазии 2025: как недорого встретить праздник у моря под пальмами

Плюсы и минусы отдыха в Абхазии назвали на форуме Visit Apsny

Плюсы и минусы отдыха в Абхазии назвали на форуме Visit Apsny

Плюс 20: где еще не остыло Черное море?

Плюс 20: где еще не остыло Черное море?

Абхазия сможет запустить фитнес-туры

Абхазия сможет запустить фитнес-туры

Турмаршрут между горами Карачаево-Черкесии и Абхазией могут возродить

Турмаршрут между горами Карачаево-Черкесии и Абхазией могут возродить

Какие ассоциации с Абхазией имеют россияне?

Какие ассоциации с Абхазией имеют россияне?

Туристический форум Vizit Apsny открылся в Абхазии

Туристический форум Vizit Apsny открылся в Абхазии

Ежедневные отключения электричества стартуют в Абхазии

Ежедневные отключения электричества стартуют в Абхазии

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы