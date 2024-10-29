Вестник Кавказа

Посол Азербайджана и Рябков провели встречу в Москве

Посол Азербайджана и Рябков провели встречу в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Встреча посла Азербайджана Рахмана Мустафаева и замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова прошла накануне в Москве. В МИД РФ рассказали о ее повестке.

Азербайджанский посол в РФ Рахман Мустафаев и замглавы МИД России Сергей Рябков провели накануне встречу в Москве. Такое сообщение опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по некоторым актуальным аспектам международной повестки дня, представляющим взаимный интерес"

– МИД РФ

Напомним, 5 ноября Рахман Мустафаев вручил верительные грамоты президенту России Владимиру Путину.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1005 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Казахстан получил приглашение в БРИКС в качестве страны-партнера

Казахстан получил приглашение в БРИКС в качестве страны-партнера

Лавров прилетел в Астану

Лавров прилетел в Астану

Сергей Кононученко: От решений COP29 в Баку зависит будущее экологии Земли

Сергей Кононученко: От решений COP29 в Баку зависит будущее экологии Земли

Лавров начинает свой двухдневный визит в Казахстан

Лавров начинает свой двухдневный визит в Казахстан

Глава МИД РФ прибыл в Сочи для участия в заседании клуба &quot;Валдай&quot;

Глава МИД РФ прибыл в Сочи для участия в заседании клуба "Валдай"

Мы не подталкиваем Армению и Азербайджан к поспешному заключению мира – Сергей Лавров

Мы не подталкиваем Армению и Азербайджан к поспешному заключению мира – Сергей Лавров

Россия с уважением относится к выбору народа Грузии — Лавров

Россия с уважением относится к выбору народа Грузии — Лавров

Страны БРИКС на 65% перешли на расчеты в нацвалютах

Страны БРИКС на 65% перешли на расчеты в нацвалютах

Замдиректора Русдрамтеатра Ильхам Мамедов получил награду МИД России

Замдиректора Русдрамтеатра Ильхам Мамедов получил награду МИД России

Лавров: АЭС &quot;Аккую&quot; – успешный пример сотрудничества России и Турции

Лавров: АЭС "Аккую" – успешный пример сотрудничества России и Турции

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы