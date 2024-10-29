Посол Азербайджана и Рябков провели встречу в Москве

Встреча посла Азербайджана Рахмана Мустафаева и замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова прошла накануне в Москве. В МИД РФ рассказали о ее повестке.

Азербайджанский посол в РФ Рахман Мустафаев и замглавы МИД России Сергей Рябков провели накануне встречу в Москве. Такое сообщение опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по некоторым актуальным аспектам международной повестки дня, представляющим взаимный интерес"

– МИД РФ

Напомним, 5 ноября Рахман Мустафаев вручил верительные грамоты президенту России Владимиру Путину.