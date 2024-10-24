Рахман Мустафаев вручил верительные грамоты Владимиру Путину

Президент России Владимир Путин принял верительные грамоты от недавно назначенного посла Азербайджана в РФ Рахмана Мустафаева. Торжественная церемония была организована в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.
Верительные грамоты были вручены российскому президенту еще от 27 послов других государств.
Рахман Мустафаев был назначен послом АР в России 1 октября. Соответствующий документ был подписан президентом республики Ильхамом Алиевым.
В ходе церемонии Владимир Путин также отметил, что Россия будет продолжать делать все для нормализации отношений Армении и Азербайджана.
"Мы делали и делаем все для нормализации азербайджано-армянских отношений. Будем и далее оказывать содействие в работе над мирным договором, над делимитацией госграницы и разблокированием экономических и транспортных связей"
- Владимир Путин
Помимо этого, в своей речи он упомянул обсуждение лидерами Армении и Азербайджана ситуации на Южном Кавказе в рамках казанского саммита БРИКС и назвал его полезным.
"Не могу не выразить удовлетворение, что лидеры Азербайджана и Армении воспользовались площадкой саммита БРИКС в Казани и провели полезный разговор по принципиальным вопросам, касающимся достижения прочного мира и межнационального согласия в регионе"
- Владимир Путин