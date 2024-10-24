Рахман Мустафаев вручил верительные грамоты Владимиру Путину

Сегодня дипломатические представители разных государств вручают верительные грамоты российскому президенту Владимиру Путину. Среди них был и посол АР в РФ Рахман Мустафаев.

Президент России Владимир Путин принял верительные грамоты от недавно назначенного посла Азербайджана в РФ Рахмана Мустафаева. Торжественная церемония была организована в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

Верительные грамоты были вручены российскому президенту еще от 27 послов других государств.

Рахман Мустафаев был назначен послом АР в России 1 октября. Соответствующий документ был подписан президентом республики Ильхамом Алиевым.

В ходе церемонии Владимир Путин также отметил, что Россия будет продолжать делать все для нормализации отношений Армении и Азербайджана.

"Мы делали и делаем все для нормализации азербайджано-армянских отношений. Будем и далее оказывать содействие в работе над мирным договором, над делимитацией госграницы и разблокированием экономических и транспортных связей"

- Владимир Путин

Помимо этого, в своей речи он упомянул обсуждение лидерами Армении и Азербайджана ситуации на Южном Кавказе в рамках казанского саммита БРИКС и назвал его полезным.

"Не могу не выразить удовлетворение, что лидеры Азербайджана и Армении воспользовались площадкой саммита БРИКС в Казани и провели полезный разговор по принципиальным вопросам, касающимся достижения прочного мира и межнационального согласия в регионе"

- Владимир Путин