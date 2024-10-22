Вестник Кавказа

В Ереване произошла ночная авария с каретой скорой помощи

В Ереване произошла ночная авария с каретой скорой помощи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минувшей ночью автомобиль скорой помощи, который ехал на вызов, врезался в столб на улице Бабаджаняна в Ереване – в аварии пострадали водитель и две женщины из состава бригады медиков.

Минувшей ночью в ДТП в Ереване попала карета скорой помощи.

В районе четырех часов ночи на улице Арно Бабаджаняна автомобиль по невыясненным пока причинам вдетел в придорожный столб – очевидно, причиной аварии стала усталость водителя, передает NEWS.am.

Членов врачебной бригады – 27-летнюю девушку-врача, 26-летнюю медсестру и 46-летнего водителя скорой пришлось госпитализировать в столичный медицинский центр "Армения" с травмами различной степени тяжести.

Сейчас на месте ДТП работают полицейские и следователи, которые выясняют обстоятельства происшедшего.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1215 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Трое дагестанцев стали жертвами ДТП на трассе &quot;Кавказ&quot;

Трое дагестанцев стали жертвами ДТП на трассе "Кавказ"

Авария оставила без тепла и воды Каспийск

Авария оставила без тепла и воды Каспийск

Сильный ветер отключил свет в Дагестане

Сильный ветер отключил свет в Дагестане

ДТП с участием автомобилей МАЗ и ВАЗ произошло на юге Армении

ДТП с участием автомобилей МАЗ и ВАЗ произошло на юге Армении

Микроавтобус и иномарка столкнулись на трассе в Армении

Микроавтобус и иномарка столкнулись на трассе в Армении

Автокатастрофа в Армении: машины сгорели – водитель погиб в огне

Автокатастрофа в Армении: машины сгорели – водитель погиб в огне

Трактор и КамАЗ столкнулись на Ставрополье

Трактор и КамАЗ столкнулись на Ставрополье

Тепло вернулось в дома тысячи жителей Ессентуков

Тепло вернулось в дома тысячи жителей Ессентуков

Иномарка сбила пятилетнего ребенка в Дагестане

Иномарка сбила пятилетнего ребенка в Дагестане

Грузовик упал в обрыв в Дагестане

Грузовик упал в обрыв в Дагестане

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы