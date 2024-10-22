В Ереване произошла ночная авария с каретой скорой помощи

Минувшей ночью автомобиль скорой помощи, который ехал на вызов, врезался в столб на улице Бабаджаняна в Ереване – в аварии пострадали водитель и две женщины из состава бригады медиков.

Минувшей ночью в ДТП в Ереване попала карета скорой помощи.

В районе четырех часов ночи на улице Арно Бабаджаняна автомобиль по невыясненным пока причинам вдетел в придорожный столб – очевидно, причиной аварии стала усталость водителя, передает NEWS.am.

Членов врачебной бригады – 27-летнюю девушку-врача, 26-летнюю медсестру и 46-летнего водителя скорой пришлось госпитализировать в столичный медицинский центр "Армения" с травмами различной степени тяжести.

Сейчас на месте ДТП работают полицейские и следователи, которые выясняют обстоятельства происшедшего.