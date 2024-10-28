Жители Сунжи обзаведутся новой зоной отдыха

В Сунже откроется сквер. В городе приступили к работам по созданию новой зоны отдыха. Строительство будет завершено до конца года.

Новый сквер установят для жителей ингушского города Сунжа. Он появится на улице Розы Люксембург, пишет пресс-служба местной администрации.

Сейчас подрядчики расчищают территории от растительности и надземных коммуникаций, которые в дальнейшем будут заземлены. Территорию для сквера выбрали с учетом пожеланий горожан.

Отмечается, что в сквере укрепят береговую зону, уложат брусчатку, а также установят скамейки, урны и фонари. Все работы будут закончены до конца года.