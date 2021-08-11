Почему Иран тянет с завершением проекта "Север-Юг"?

Иран хочет скоро закончить строительство последнего участка проекта "Север-Юг". Когда будет реализован новый торговый путь из России в Индию, и какие экономические и политические бонусы он может принести нашей стране?

На днях иранский посол в Москве Казем Джалали заявил, что Исламская Республика скоро достроит оставшийся участок транспортного коридора "Север-Юг". "Последний участок Решт-Астара. Надеемся, что остающийся участок коридора "Север-Юг" будет сделан в кратчайшие сроки", - сказал он на мероприятии, организованном Фондом поддержки публичной дипломатии им. Горчакова.

Учитывая, что первый камень в фундамент здания "Север-Юга" был заложен в далеком 2000 году межправсоглашением России, Ирана и Индии, и проект все еще не может завершиться, новость о скором финале можно считать почти что сенсацией. Но сперва давайте разберемся, зачем России транспортный коридор "Север-Юг"

Итак, "Север-Юг" – это международный транспортный коридор. Он идет из России в Иран через Азербайджан и соединяется по морю с Индией. Азиатские рынки в последние десятилетия резко выросли, к примеру, ВВП той же Индии за последние 20 лет увеличился в пять раз. ВВП Ирана и Пакистана – в четыре раза (при том, что иранцев уже многие годы душат экономическими санкциями). Подъем Азии создает возможность как для экспорта, так и импорта. Для продажи и покупки товаров нужна логистика, а в наше время самое главное для перевозчиков – это экономия времени.

Проект "Север-Юг" предлагает странам кратчайший маршрут для торговли между Европой, Индией и странами Персидского залива. Длина коридора от Санкт-Петербурга до индийского порта Мумбаи составляет 7,2 тыс км. Этот путь на 30-40% короче, чем через Суэцкий канал, а, следовательно, в столько же раз экономнее. Надо сказать, проект не ограничивается только лишь Россией, Азербайджаном, Ираном и Индией. К нему может присоединиться Европейский союз, у которого с Россией налаженное железнодорожное сообщение. Для ЕС это дополнительная возможность сбыта и закупки товаров, учитывая, что он является крупнейшей торговой державой в мире.

"Север-Юг" может охватить и страны Средней Азии, потому что второй маршрут дороги пролегает по восточному берегу Каспия через Казахстан и Туркменистан. Полный перечень заинтересованных стран можно на сайте МИД России: Беларусь, Казахстан, Оман, Таджикистан, Азербайджан, Армения, Сирия, Болгария, Киргизия, Турция и Украина. Все они присоединились к межправительственному Соглашению о международном транспортном коридоре "Север-Юг", подписанному Россией, Индией и Ираном в Санкт-Петербурге в 2000 году.

Для России крайне выгодно, что немалая часть товаропотока между Южной Азией, странами Персидского залива и ЕС, а это сотни миллиарды долларов, пойдет транзитом через ее территорию, что принесет Москве значительные доходы. Конечно, до подключения других игроков к "Север-Югу" потребуется время, но до того надо хотя бы завершить тот оптимальный вариант, над которым работают Россия, Иран и Азербайджан. На сегодняшний день участок из России до азербайджано-иранской границы уже готов. Еще в феврале 2018 года по этому участку к иранскому городу Астара прибыл первый грузовой состав из России. На иранской границе в сторону Индии тоже все готово. В 2019 году завершилось строительство участка железной дороги из Казвина в Решт. Индия со своей стороны вложила больше $2 млрд в железные дороги Ирана и за $500 млн построила порт Чабахар на берегу Оманского залива. Именно отсюда по морю грузы пойдут из Европы в Индию и обратно.

Для завершения "Севера-Юга" осталась самая малость - достроить 200-километровую железную дорогу из иранского Решта в приграничную Астару, чтобы соединить ее с инфраструктурой Азербайджана. Для ускорения процесса Азербайджан выделил Ирану кредит в $500 млн, но дорога все еще не готова.

Эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай", иранист Фархад Ибрагимов считает, что в затягивании строительства иранского участка виноваты не иранцы, а Запад. "Действительно, иранцы уже несколько лет тянут со строительством своего участка от города Астара до города Решт. Но тянут они не по своей вине, а по причине того, что находятся под санкционным давлением, и они сейчас не в состоянии выделять крупные финансовые средства на воплощение в жизнь даже прибыльных, важных, жизнеобеспечивающих транспортных проектов", - сказал он в беседе с "Вестником Кавказа".

Эксперт считает, что новый президент Ирана Эбрахим Раиси настроен серьезно, но на завершение проекта все равно уйдет не один год.

"Скорое завершение проекта, о котором говорит посол Ирана в РФ, по меркам персов может быть примерно через 2-3 года. Я полагаю, к концу уже первого срока Эбрахима Раиси, а это 2025 год, проект "Север-Юг" уже в полной мере заработает. Тем более что скоро ожидаются переговоры между Москвой и Тегераном. Пока не берусь сказать, на каком уровне эти переговоры будут проходить, но уже сейчас активно идут дискуссии на тему того, как будут развиваться российско-иранские отношения при новом иранском президенте. В рамках этой дискуссии и будет поднят вопрос окончания строительства данного участка проекта", - добавил Ибрагимов.

Смогут ли Россия и Иран реализовать один из грандиознейших проектов современности, покажет время. Понятно, что недоброжелатели будут продолжать ставить палки в колеса, и это будут делать, прежде всего, США, которые хотят замкнуть всю мировую торговлю на морские пути, где владычествует сильнейший и вездесущий американский флот. Но если России и странам Евразии удастся все-таки поставить на ноги "Север-Юг", то он сделает эти государства не только богаче, но и независимее перед лицом нескончаемых западных санкций.