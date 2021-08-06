Вагон с ядовитым веществом горит в Туркестанской области

Контейнер с желтым фосфором загорелся на станции в Туркестанской области, сообщение о ЧП распространила нацкомпания "Қазақстан темір жолы" ("Казахстанские железные дороги").

В нем говорится, что дежурный по переезду заметил возгорание контейнера на участке Тюлькубас - Арыс в 15:25 (12:25 мск), он сразу же обратился по рации к машинисту поезда, передает Sputnik Казахстан.

В результате осмотра состава локомотивная бригада обнаружила возгорание контейнера, на станцию были вызваны пожарные машина и поезд.

Пожар был локализован в 19:22 (16:22 мск), по данным МЧС Казахстана, никто не пострадал.

Замакима Туркестанской области Сакен Калкаманов в своем Facebook сообщил, что идет эвакуация жителей близлежащего микрорайона.

По данным КТЖ, предварительная причина ЧП - нарушение грузоотправителем технических условий погрузки.

Напомним, желтый фосфор при соприкосновении с воздухом быстро самовоспламеняется, поэтому его хранят и перевозят под слоем воды или раствора хлорида кальция.