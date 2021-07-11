Токаев поручил построить новую ветку железной дороги в Узбекистан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства страны дал поручения по строительству и доработке ряда железных дорог.

По его словам, для развития Южного коридора Трансазиатской железной магистрали предстоит построить новую железнодорожную ветку Дарбаза-Мактаарал между Казахстаном и Узбекистаном, это "важнейший интеграционный проект", однако его обсуждения длятся уже несколько лет, а решать необходимо уже сейчас, если Казахстан хочет сохраняться конкурентоспособность на региональном уровне.

Кроме того, добавил глава государства, для увеличения физической пропускной способности требуется расшить некоторые "узкие" места, т.н. "бутылочные горлышки". "В этой связи требуется повышение пропускной способности и электрификация железнодорожного участка Достык-Мойынты", - цитирует Токаева "Казинформ".

Он подчеркнул,что кабмину и Фонду "Самрук-Казына" следует начать воплощать эти проекты в жизнь.